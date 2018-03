Firenze, 7 marzo 2018 - Idy Diene, il 54enne senegalese ucciso lunedì scorso a Firenze a colpi di pistola dal tipografo in pensione Roberto Pirrone, era sposato con Rokhaya Kene Mbengue, già moglie di Samb Modou, uno dei senegalesi uccisi sette anni fa nel capoluogo toscano dal killer razzista e simpatizzante di Casa Pound Gianluca Casseri. A confermare la notizia è l'imam di Firenze, Izzedin Elzir: "I due si erano sposati recentemente, secondo il rito islamico", ha spiegato.

"Tocca sempre ai senegalesi, perché? Adesso siamo stanchi, io ho paura anche a camminare da sola per strada". Lo ha dichiarato ai microfoni del Tgr Rai Toscana la donna, vedova due volte. La donna ha fatto capire di ritenere che ci sia stato un movente razzista alla radice dell'omicidio. "Prima è toccato al mio primo marito che mio figlio di 19 anni non ha mai potuto conoscere - ha aggiunto - ora tocca a Idy. Io mi sento male - ha detto ancora - questa non è vita, in questo momento voglio morire".