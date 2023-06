Viareggio, ruba due biciclette e uno scooter: arrestato. Girava con le cesoie nel cestino

Viareggio (Lucca), 5 giugno 2023 - Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Viareggio hanno arrestato un 35enne italiano per furto aggravato di due biciclette e uno scooter. Nelle prime ore del pomeriggio di sabato scorso il personale in servizio di volante ha notato l'uomo attraversare il viale a mare a Viareggio con due biciclette.

Gli agenti si sono avvicinati ma il 35enne ha abbandonato le bici e si è dato alla fuga. Nel cestello di una bicicletta i poliziotti hanno trovato un marsupio con all'interno delle cesoie e una catena tagliata. Poco dopo il personale della Squadra Anticrimine ha rintracciato l'uomo nei pressi del proprio domicilio, dove è stato trovato in possesso di un grosso cacciavite.

È stato così arrestato per il reato di furto aggravato e accompagnato presso il commissariato. Il personale della Squadra Anticrimine ha notato anche sotto l'abitazione dell'uomo uno scooter che è risultato denunciato nella mattinata di sabato scorso presso la caserma dei carabinieri di Viareggio come compendio di furto.

Successivamente, lo scooter ed una bicicletta, sono stati restituiti ai proprietari; sono in corso accertamenti per risalire al proprietario della seconda bicicletta. "Continuerà in maniera pressante - afferma il Questore di Lucca, Dario Sallustio - l'attività di prevenzione e repressione dei reati in tutta la Versilia, soprattutto in vista della stagione estiva, con particolare attenzione al fenomeno dei reati predatori, che più di altri incidono sulla serenità dei residenti e dei turisti".

Maurizio Costanzo