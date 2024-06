Viareggio-Bastia-Viareggio, conto alla rovescia per la regata sulla storica rotta degli offshore

Viareggio, 4 giugno 2024 - Il Club Nautico Versilia e Viareggio si stanno preparando ad accogliere la nuova edizione della Viareggio-Bastia-Viareggio - Trofeo Angelo Moratti che si svolgerà da martedì 25 a venerdì 28 giugno e che non sarà solo una spettacolare regata – aperta ai Maxi (over 60’) e alle imbarcazioni oltre i 42’ (12.80 mt) che si affronteranno nel pieno rispetto dell’ecosistema del tratto di mare coinvolto sulla tradizionale rotta tra la Versilia e la Corsica, percorso dell’epica VBV, la gara internazionale offshore di Motonautica nata nel luglio 1962 pochi anni dopo la fondazione del sodalizio viareggino- ma un’occasione per parlare di passione per il mare, innovazione e sostenibilità, grazie ad una serie di ospiti eccezionali e a un ricco programma di eventi sociali e culturali che coinvolgeranno l'intera cittadinanza e i molti turisti.

La VBV - Trofeo Angelo Moratti 2024 co-organizzata dal Club Nautico Versilia con il Comune di Viareggio e Navigo, sotto l’egida della Fiv, il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Comune di Bastia, Marina Militare, Capitaneria di Porto e Associazione Marevivo, la collaborazione con UVAI e il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, inizierà nel tardo pomeriggio di martedì 25 giugno con la ormai tradizionale e coinvolgente Cerimonia di Apertura seguita da un dibattito su come prepararsi per affrontare una regata lunga con l’intervento di velisti professionisti. Nel pomeriggio seguente -mercoledì 26- e nella mattinata di giovedì 27 sarà la volta del workshop “La Robotica Marina” a cura del Festival della Robotica, in collaborazione con Navigo e aperto a tutti. Sempre il 27 giugno ma nel tardo pomeriggio, si svolgerà un incontro su “La Finanza Sostenibile” a cura degli esperti di Azimut Capital Management, presenti con il marchio Azimut Investimenti e subito dopo Rosalba Giugni, Presidente e Fondatrice di Marevivo, intervistata da Fabio Pozzo, parlerà della straordinaria avventura dell’associazione Marevivo. Ed infine, nel tardo pomeriggio di venerdì 28 giugno, prima della suggestiva cena di gala e della premiazione, il presidente di Sanlorenzo, Massimo Perotti, intervistato da Fabio Pozzo parlerà di Innovazione e Sostenibilità nel mondo della Nautica. Per quanto riguarda invece i protagonisti della regata che partirà mercoledì 26 alle ore 14 dopo lo skipper briefing delle ore 11 e che dovrebbe concludersi entro 40 ore il Club Nautico Versilia, ricordando che il 15 giugno è la data limite per iscriversi senza sovrattassa, si dice soddisfatto degli ottimi riscontri ottenuti sino ad ora: “Ci sono già diverse barche iscritte tra le quali il 100’ ARCA SGR con Furio Benussi e il Fast and Furio Sailing Team, detentori del record della regata (18 ore 24m 13s) per il secondo anno consecutivo, il 50’ K9 dell’armatore Gianluca Giurlani, costruita da Vismara Marine e progettata a quattro mani tra Alessandro Vismara ed il compianto Guido Spadolini, il 65’ Edimetra, progettato da Frers e costruito da Cookson in Nuova Zelanda, ex Rrose Selavy, rientrato nel mondo delle regate grazie alla passione del nuovo Armatore e lo Swan 45 Thetis di Luca Locatelli- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV Muzio Scacciati -A tenere alti i colori locali, inoltre, torneranno il vincitore della prima edizione in IRC e in ORC (che lo scorso anno ha dovuto ritirarsi a causa di un’avaria in partenza) il Grand Soleil 56’ Axa Paolisssima degli armatori Luca Poli e Paola Poggi che con le sue Agenzie AXA è anche Partner della manifestazione, e il Vismara MOMI 80 di AngeloMario Moratti e Nicola Minardi che con Filippo Terzani e il CNV ha avuto l’idea di ridare vita alla VBV, l’XP 44 Orizzonte del socio Paolo Bertazzoni -neo Cavaliere del Lavoro-, e poi ci saranno tre barche istituzionali: l’ammiraglia della flotta a vela della Guardia di Finanza Grifone presente per la prima volta alla VBV in occasione del 250° anniversario della GdF e le imbarcazioni della Marina Militare e della Capitaneria di Porto.” Anche per questa edizione, oltre allo storico Trofeo Angelo Moratti al vincitore in tempo reale e al Trofeo Straulino donato dal Presidente onorario CNV Roberto Righi per il detentore del record, sono previsti numerosi altri premi fra i quali il Città di Viareggio e Trofeo Città di Bastia per i primi classificati in tempo compensato nelle categorie ORC e IRC, quello di MareVivo rivolto alla Sostenibilità e assegnato alla barca che si distinguerà per l'attenzione all'ambiente e per un uso responsabile della plastica, e quello che il Presidente iCARE-Viareggio Porto 2020 Moreno Pagnini conferirà alla barca meglio classificata con a bordo l'equipaggio con il maggior numero di veliste, iniziativa che vuole promuovere la partecipazione femminile nella Vela, valorizzando il talento e la determinazione delle donne nella competizione marittima.

“Da parte nostra- conferma Moreno Pagnini presidente di iCARE società in house del Comune di Viareggio che gestisce l’approdo turistico La Madonnina - siamo ben lieti di continuare la partnership con la VBV, cui ci accomunano i cui valori di innovazione, sostenibilità e passione per il mare. Siamo impegnati sul tema dello sviluppo sostenibile attraverso la redazione del bilancio di sostenibilità per il quale abbiamo ottenuto il riconoscimento del Corriere della Sera che ci ha recentemente menzionato come esempio di azienda virtuosa a livello nazionale.” Prosegue inoltre la perfetta sinergia con l’amministrazione comunale di Viareggio che ribadisce la sensibilità e l’attenzione verso la promozione dello Sport e il rilancio della cittadina versiliese e con la partecipata iCARE- Viareggio Porto 2020. La VBV Trofeo Moratti 2024, oltre che su Axa Assicurazioni agenzie di Viareggio, Forte dei Marmi, Pisa potrà contare con grande piacere anche sull’ingresso del Gruppo Frati e di altri due nuovi Partners: Next Yacht Group -con i suoi prestigiosi brand Maiora e AB Yachts, eccellenze della nautica di lusso internazionale- e Azimut Capital Management -società del Gruppo Azimut, realtà indipendente e globale nell’asset management, nel wealth management, nell’investment banking e nel fintech, quotata alla Borsa di Milano-, e sulla conferma dei Pubblic main sponsor Comune Viareggio, iCARE-Viareggio Porto 2020, Regione Toscana e Fondazione Banca del Monte di Lucca, e sui i partner Galliano e Vannucci Piante. Il Gruppo Next Yacht è entusiasta di partecipare a questa manifestazione che, attraverso numerosi eventi collaterali, mette in primo piano l’Innovazione e la Tecnologia, due concetti che, assieme alla Sostenibilità, costituiscono le basi per gli sviluppi futuri del settore dello Yachting. “Siamo felici di portare il nostro contributo al successo della VBV, con la quale condividiamo i valori dell’Innovazione e della Sostenibilità. Noi in campo finanziario e la VBV in campo nautico,” ha, invece, affermato Marco Magi, Area Manager di Azimut Capital Management Toscana. “Siamo fermamente convinti che sia possibile investire creando un mondo migliore, dove la crescita e il benessere economico vanno di pari passo con la tutela del nostro pianeta e con la responsabilità sociale.”