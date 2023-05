Tenta di scassinare un’edicola della passeggiata di Viareggio: arrestato 40enne

Viareggio (Lucca), 18 maggio 2023 - Arrestato un 40enne per furto aggravato ai danni di un’edicola della passeggiata di Viareggio. Il fatto è accaduto all’alba di giovedì 17 maggio. Erano le 05.30 del mattino quando il personale di una volante che stava percorrendo il Viale Manin in normale perlustrazione, ha sentito dei forti rumori provenire dall’interno dell’esercizio commerciale “L’Edicolante”.

Gli agenti si sono avvicinati con circospezione ed hanno prima visto e poi bloccato l’extracomunitario che, dopo aver danneggiato la copertura esterna, era entrato nell’edicola, intento a scassinare le giostrine per rubarne l’incasso. Il personale della Polizia di Stato del commissariato di Viareggio ha arrestato un uomo A.E.M.N. di 40 anni, cittadino marocchino, pregiudicato e irregolare.

L’uomo è stato trovato in possesso di monete per un ammontare di circa 100 euro e di un grosso cacciavite che aveva usato per scassinare i raccoglitori del denaro. Per questo motivo è stato tratto in arresto e portato in commissariato dove si trova rinchiuso nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà questa mattina presso il tribunale di Lucca.