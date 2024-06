Stefano Busa' scelto anche quest'anno da Giuseppe Riso, top procuratore sportivo Festa a Milano con personaggi del mondo del calcio e influencer

Forte dei Marmi, 4 giugno 2024 Stefano Busà si conferma anche per il 2024 tra gli artisti più gettonati per i private party di livello, tanto da avere già un'agenda fitta di richieste fino a dicembre.

Per il secondo anno consecutivo infatti è stato il performer musicale della festa di compleanno del procuratore Giuseppe Riso, fondatore di GR Sports Agency e considerato il 're' del calciomercato, al ristorante Alegre di Milano che si trova dentro la struttura del Moysa, uno dei più importanti studi di registrazione in Europa. Un menù raffinato curato dallo chef internazionale Matteo Gritti, allestimento ai massimi livelli e super privacy per una serata che ha visto sfilare molti personaggi del mondo del calcio e influencer che _ in un clima di grande divertimento _ si sono fatti coinvolgere dal repertorio selezionato di Busà.

A cantare tutta la sera proprio Riso, il grande festeggiato, oltre a Adriano Galliani con la compagna Helga Costa.

Ospiti speciali il campione Paolo Maldini e la moglie Adriana Fossa Bianco, Giulia Pastore, influencer e creator digitale fidanzata del calciatore Sandro Tonali,

Marianna Mecacci manager intermediaria della GR Sports Agency (la donna che ha portato Sandro Tonali al Newcastle) presente col compagno François Modesto, ex calciatore francese e direttore tecnico del Monza, e il figlio Christian Comotto (avuto con il calciatore di serie A Gianluca Comotto), che gioca nel Milan under 17 e nella nazionale italiana under 16. Comotto jr tra l'altro, oltre ad essere un giovane talento del pallone, ha mostrato in più occasioni egregie doti canore visto che è un affezionato dello spazio pianobar di Stefano Busà in Capannina a Forte dei Marmi.