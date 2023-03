Zebre, ansia da big match con 70 tifosi ‘selezionati’

Mentre non si spegne la polemica per i soli 70 biglietti a disposizione del Viareggio in vista della sentitissima (e probabilmente decisiva) partitissima di domani in Prima categoria al “Raffi“ di Romagnano... per i 70 tagliandi in questione non sarà fatta alcuna prevendita, con la società bianconera che ha deciso di "assegnare già tutti i biglietti dando priorità a chi ha sempre sostenuto questo Viareggio".

Intanto lunedì inizia il Torneo di Viareggio col match inaugurale della 73ª edizione che sarà Sassuolo-Rukh al “Ferracci“ di Torre del Lago. In questi giorni sono cambiate alcune delle squadre partecipanti: nel girone 3 al posto del Berekum Freedom Fighters è stato fatto subentrare il San Donato Tavarnelle mentre nel girone 6 al posto del Nkoranza Warriors era stato annunciato ufficialmente l’ISM Academy di Perugia che però poi ha visto clamorosamante respinta la propria domanda di iscrizione da parte della Commissione Tecnico Disciplinare della Viareggio Cup "in mancanza dell’affiliazione alla Figc" venendo immediatamente sostituitoo con il Grosseto. Infine sabato prossimo (25 marzo) alle 9.30 all’Istituto scolastico “Guicciardini“ a Firenze (zona Castello) si terrà il 2° incontro informativo per tutte le società dilettantistiche, organizzato dal Comitato Regionale Toscano, dedicato alla nuova normativa del lavoro e del vincolo sportivo (appena abolito). Ma vediamo il programma e le designazioni arbitrali per questa domenica per le nostre versiliesi.

Serie D. Mentre nel girone E (29ª giornata) il Seravezza Pozzi ha giocato in anticipo mercoledì pareggiando 1-1 a Poggibonsi, domani nel girone D (32ª) il Real Forte dei Marmi Querceta ospita al “Necchi-Balloni“ il Forlì: dirigerà Gervasi di Cosenza, coadiuvato da El Hamdaoui di Novi Ligure e Troina di Genova.

Promozione. Qui siamo già alla terzultima di regular season. Il Capezzano fanalino di coda ha l’ultimissima spiaggia a Pieve Fosciana contro la penultima a +4 che ha appena ricambiato allenatore (è arrivato Compagnone dopo le dimissioni di Cenderelli). Fischierà Merlino di Pontedera, con Nannipieri di Livorno e La Veneziana di Viareggio. Il Pietrasanta è in casa con la Pontremolese: al “XIX Settembre“ arbitra Menta di Piombino, assistito dai pisani Temfack e Casole.

Prima categoria. Lo scontro diretto Romagnano-Viareggio è stato affidato a Buchignani di Livorno. Poi Forte dei Marmi-Atletico Lucca (Sangiovanni di Pisa), Torrelaghese-Serricciolo (Boeddu di Prato) e Corsanico-Migliarino (Alderighi di Empoli).

Seconda categoria. Al “Benelli“ Lido di Camaiore-Don Bosco Fossone (Sgaramella di Pistoia).