Vittoria azzurra per Sara Battistini a Viareggio

Bellissima esperienza con la maglia Azzurra per la pugile youth Sara Battistina, in forza alla Boxe Stiava, che domenica scorsa era impegnata a Tirrenia al training campo del Coni, il progetto federale che mira alal ricerca di nuovi talenti. La pugile versiliese, allenata da Gabriele Pasci e Simone Cherubini nella sede distaccata di Seravezza, è salita sul ring per sfidare un’atleta belga. La vittoria ha sorriso all’alteta azzurra che ha chiuso l’incontro prima del limite, alla seconda ripresa, mostrando ai tecnici federali una grinta encomiabile. Grossa soddisfazione dunque in casa Boxe Stiava, sia per la pugile che per gli allenatori.

Nel frattempo, sabato e domenica si torna sul ring con i pugili Elite Stefano Cipolla e Matias Pardini, che disputeranno a Firenze le finali delle rispettive categorie nel contesto del "Memorial Brasca".