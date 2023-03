ViareggioCup a suon di gol Vola l’Empoli, cade il Pisa

I risultati delle gare giocate ieri, valevoli per la 2ª giornata del gruppo A maschile: Sassuolo-Olympique Thiessois 3-0 Reti: 5’ st. Petrosino (S), 19’ Mata rig. (S), 45’ Baldari (S). Rukh-Carrarese 0-2 Rete: 5’ pt. Criscuolo (C), 38’ st. Bagnoli (C). Torino-Don Torcuato 1-1 Rete: 28’ st. Bonvin (D), 45’ Vaiarelli rig. (T). Apia Leichhardt-Pontedera 3-4 Reti: 15’ pt. Conticelli (P), 18’ pt Pusateri (A), 44’ Soultis (A); 6’ st. Duffy (A), 10’ Passa (P), 24’ Salvadori (P), 43’ Casadidio (P). Empoli-San Donato Tavarnelle 3-2 Reti: 34’ pt. De Ferdinando (E); 5’ st. Bocci (E), 13’ Bocci (E), 35’ Calonaci (S), 43’ Costantini (S). Westchester United-Benevento 2-10 Reti: 20’ pt. Carfora (B), 37’ Di Serio (B), 48’ Rossi rig. (B); 7’ st. Rossi (B), 9’ Ciprio (B), 11’ Rossi (B), 14’ Ciprio (B), 19’ Ciprio (B), 23’ Ciprio (B), 27’ Rossi (B), 35’ Arevalo (W), 37’ Mackic (W). Spal-Kallon 2-1 Reti: 18’ pt. Martinelli (S), 43’ Puletto (S); 1’ st. Karim (K). Honvéd-Pisa 1-0 Reti: 16’ st. Basic aut. (P).

Questo invece è il programma odierno alle 15 per la 2ª giornata del gruppo B maschile: Fiorentina-Seravezza (a Porcari), Euro New York-Monterosi (al Marco Polo Sports Center di Viareggio); Sampdoria-Grosseto (alle 16 al “3 Campanili” di Bogliasco, a Genova), Uyss New York-Arezzo (al “Faralli“ di Castiglion Fiorentino); Bologna-Mavlon (al “Cavanis“ di Capezzano), Atromitos-Jóvenes Promesas (al “Benelli“ di Lido di Camaiore); Rappresentativa Serie D-Sport Recife (al “Berni“ di Badesse), Ladegbuwa-Imolese (al “Boni“ di Fossone, a Carrara). Oggi alle 15 in campo pure per la 2ª giornata del torneo femminile con: Milan-Parma (al “Bibolini” di Lerici), Apia Leichhardt-Livorno (al “Brunini“ di Galleno); Fiorentina-Arezzo (al “Buon Riposo” di Pozzi), Westchester United-Rappresentativa Under 19 (al “XIX Settembre” di Pietrasanta).

Intanto le variazioni di campo per altre due gare della 73ª Viareggio Cup sono nel girone 5 (dove Euro New York-Seravezza di sabato 25 marzo alle ore 15 sarà disputata al “Buon Riposo” di Pozzi anziché a Fossone) e poi soprattutto per la prima delle due semifinali, inizialmente prevista allo stadio “Ferracci” di Torre del Lago e che invece si giocherà anch’essa nell’impianto seravezzino sabato 1° aprile alle ore 14 con confermata diretta tv su Rai Sport (la seconda semifinale sarà alle ore 18 al “Masini” di Santa Croce sull’Arno).

Cambio di sede pure per la finale della 4ª Viareggio Women’s Cup che sarà lunedì 27 marzo alle 15 con diretta Rai ma al “Buon Riposo” di Pozzi e non più al “Ferracci” di Torre del Lago.