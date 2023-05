Suona l’ora delle finali giovanili L’Under 17 si gioca a Viareggio

VIAREGGIO

Fine settimana dedicato alle finali nazionali di campionati e coppe Italia giovanili. Dopo i buoni risultati ottenuti nelle categorie Under 11, argento del Cgc) e 15, bronzo del Forte dei Marmi (a cui si aggiungono un quarto posto, Pumas U15, e un sesto, Camaiore U11), da domani a domenica è in programma un doppio appuntamento in Toscana: a Viareggio si assegneranno i titoli under 17, a Follonica quelli under 13. Sul fronte delle società locali è la Spv a difendere il prestigio della scuola versiliese fra i più grandi. Identica la formula: dopo i gironi eliminatori, le prime 4 si giocheranno lo scudetto, le ultime quattro la coppa. Da giovedì a sabato mattina sono in programma le eliminatorie, sabato pomeriggio le semifinali, domenica le finali. La Under 17 si gioca al Palabarsacchi. Girone A: Monza, R.Bassano, Spv, Scandianese, Lodi . B: Follonica, Correggio, Valdagno, Breganze, Eboli. La Spv di Alessandro Martini esordirà domani alle 10.30 contro la Scandianese e affronterà alle 22 il Lodi; venerdì alle 15 Monza-Spv e sabato alle 9 Spv-Bassano. La Under 13 è in programma al Capannino di Follonica. Girone A: R.Bassano, Breganze, Sarzana, Lodi, Trissino. B: Novara, Giovinazzo, Scandiano, Follonica, Montebello. La settimana successiva sarà la volta della categoria under 19 con Pumas Viareggio e Forte dei Marmi. Chiusura del 15 al 18 con la under 23, in lizza la Spv.

G.A.