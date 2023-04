Seravezza pronto al derby Ma occhio alle assenze

L’ultima gara casalinga della sua stagione il Seravezza Pozzi non la giocherà nel proprio stadio (al “Buon Riposo“ di Pozzi infatti sono in atto i preparativi per il Palio dei Micci che si terrà domenica 7 maggio) bensì nel vicino impianto del “Necchi-Balloni“ di Forte dei Marmi dove oggi alle ore 15 c’è il derby provinciale contro il Ghivizzano Borgo a Mozzano. A dirigere il mai banale incontro sarà il fischietto Giovanni Castellano della sezione di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti di linea Pietro Tinelli di Treviglio e Marcello Filipponi di Monza. Nel match d’andata il Seravezza si impose 3-0 al “Carraia“ di Ghivizzano (con reti di Benedetti, Putzolu e Camarlinghi tutte nella ripresa dopo che nel primo tempo il GhiviBorgo era rimasto con l’uomo in meno per l’espulsione di Signorelli) in quella che era la prima partita del dopo Walter Vangioni, con Christian Amoroso (per altro ex di turno) in panchina.

Le altre partite della 33ª giornata odierna nel girone E tosco-umbro-laziale della Serie D saranno queste, tutte alle 15: Arezzo-Sporting Trestina (arbitro Martina Molinaro di Lamezia Terme, guardalinee Andrea Romagnoli di Albano Laziale ed Eleonora Negro di Roma 1); Città di Castello-Terranuova Traiana (Luca Selvatici di Rovigo, Alessia Cerrato e Alberto Callovi di San Donà di Piave); Grosseto-Pianese a porte chiuse al “Lotti” di Poggibonsi (Ferdinando Emanuel Toro di Catania, Carlo Farina di Brescia e Manuel Cavalli di Bergamo); Livorno-Orvietana (Federico Muccignato di Pordenone, Matteo Lauri di Modena e Leo Posteraro di Verona); Mobilieri Ponsacco-Flaminia Civita Castellana (Andrea Sacco di Novara, Luca Rizzo di Pinerolo e Riccardo Vaglio Agnes di Biella); Montespaccato-Sangiovannese (Fabio Franzò di Siracusa, Agostino De Santis e Marco Palazzo di Campobasso); Ostia Mare Lido-Follonica Gavorrano (Stefano Selva di Alghero, Simone Piomboni di Città di Castello e Mauro Ottobretti di Foligno); Tau Altopascio-Poggibonsi (Riccardo Dasso di Genova, Mohamed Ben Boubaker di Foligno e Giovanni Fiordi di Gubbio).

A livello di formazione il Seravezza deve fare i conti con le tre pesantissime assenze per squalifica del 2001 Marco Maccabruni in difesa (dove da inizio annata è out il fratello maggiore Fabio), di capitan Granaiola a centrocampo e di Putzolu sulla trequarti (per quest’ultimo stagione finita avendo rimediato due turni di stop dal giudice sportivo). Dunque probabile per Amoroso il cambiop modulo, dal 4-2-3-1 al 4-3-3, col dubbio legato ad un doppio ballottaggio vecchio-giovane: con Sorbo in difesa, davanti nel tridente tocca al 2002 Baracchini o al 2003 Masini; col 2003 Maffei in difesa, spazio allora a Podestà alto a destra. Sicuri del posto Lagomarsini in porta, i terzini Cavalli (2002) e Ivani (2004) e l’ormai inamovibile Mannucci al centro della difesa, con Bedini, Monacizzo e il 2003 Vietina in mezzo al campo e Benedetti-Camarlinghi davanti. Nel 4-3-3 del GhiviBorgo di Maccarone e dell’ex Bongiorni out per squalifica capitan Nottoli ma davanti torna Andrea Zini.

Probabile formazione (4-3-3): 1 Lagomarsini; 2 Cavalli, 11 Mannucci, 29 Sorbo (25 Maffei), 8 Ivani; 21 Bedini, 28 Monacizzo, 23 Vietina; 20 Baracchini (33 Podestà), 9 Benedetti, 10 Camarlinghi. All. Amoroso.