Real Forte molto generoso. Ma con il Tau non gli basta

TAU CALCIO

2

REAL FORTE QUERCETA

1

TAU CALCIO: Di Biagio, Quilici (12’ st Perillo), Bernardini, Alessio (39’st Lombardo), Antoni, Manetti (27’st Bartelloni), Bruzzo, M. Meucci, Bruno (37’ st Piccini), Noccioli (22’ st Odianose), Andolfi. All. Venturi.

REAL FORTE QUERCETA: Gatti, Bucchioni (40’st Bargellini), Michelucci (29’st Gabrielli), Vietina, Ndyaie, A. Meucci (21’ st Maccabruni), Pecchia (37’st Scarpa), Pegollo, Podestà, Lepri (29’st Dal Pino).

All. Buglio. Arbitro: Leperà di Rossano Calabro.

Reti: 14’ pt A. Meucci; 32’ st Odianose, 40’st Andolfi.

Note: ammoniti Bernardini, Odianose, Gabrielli.

ALTOPASCIO – La ribalta il Tau nel finale, ma il Real Forte Querceta non demerita. Questa la sentenza del Comunale di via Rosselli in una gara intensa fino al 96’. Due schieramenti speculari a livello tattico e con diverse assenze per entrambe le compagini. Si fa sentire quella di Capparella, influenzato, negli amaranto (per l’occasione in completo bianco) che stentano a produrre gioco, merito anche degli ospiti, ben messi in campo.

Eppure dopo appena 6’ la truppa di mister Venturi, ex di turno, potrebbe passare, con Noccioli che dal limite inventa una rasoiata chirurgica che prende il palo interno e sfera che ritorna verso l’area. Poco dopo il vantaggio versiliese: da sinistra lancia a tagliare una difesa distratta e sul secondo palo, solo, Alessandro Meucci di piatto destro fulmina Di Biagio. Al 29’ su cross di Alessio da destra, Bruno di testa clamorosamente non prende la porta da due metri. Al 33’ Matteo Meucci, capitano del Tau ci prova dal limite, poi Pegollo calcia debolmente.

La ripresa si apre con un insidioso tiro cross di Noccioli, disinnescato da Gatti. I due allenatori agiscono sullo scacchiere tattico, cominciano le sostituzioni. Venturi arretra Matteo Meucci sulla linea difensiva. Al 16’ Andolfi ci prova da fuori, Gatti si distende per deviare in corner il tiro angolato dell’attaccante. Per diversi minuti non succede nulla. La svolta al 32’, Odianose firma l’1-1. Ma al 40’ dopo una mischia Andolfi raccoglie e dai 18 metri lascia partire il colpo di biliardo da tre punti. Il Tau rimane in scia zona playoff, gli ospiti in quota playout. Nel prossimo turno (forse sabato) Tau a San Donato e Real Forte in casa con il Gavorrano.

Massimo Stefanini