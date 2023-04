Pumas e Rotellistica Camaiore Che sfide con le prime due

Dopo la sosta di Pasqua riprende anche il campionato di A2. In attesa del recupero, il prossimo 25 aprile, di Giovinazzo-Camaiore (11ma giornata), in questo fine settimana si gioca la 13ma (quarta di ritorno). Dopo l’anticipo di ieri sera fra Sgs Forte e Grosseto, per evitare la concomitanza domani con la partita del Gds Forte di A1, oggi scendono in pista le altre due formazioni locali che si confrontano con le prime della classe: la Pumas Farmaè fa visita alle 20 alla capolista Giovinazzo, mentre la Rotellistica Camaiore riceve al Pardini Sporting Center di Lido alle 21 il Castiglione, secondo. Se per i giovani di Mirko Bertolucci l’impegno pugliese si presenta molto difficile, la Rotellistica di Maurizio Crudeli, dopo i quattro punti conquistati nelle due trasferte al sud, punta ad allungare la serie positiva. All’andata l’Sgs Forte aveva vinto per 7-5, mentre Pumas e Camaiore erano state battute, rispettivamente 6-5 e 9-1. Completano il quadro Matera-Salerno (oggi alle 19.30) e Sarzana-Follonica (domani alle 18). In classifica, Pumas terza, Sgs Forte quarta e Camaiore quinta.

Domani riprende, con la decima giornata, la serie B: Castiglione-Forte, Camaiore-Pumas, Cgc-Grosseto; riposa Prato.