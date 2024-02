Promozione: il Pietrasanta sogna. Continua la risalita inarrestabile. Blues vittoriosi e terzi in classifica

settimello

0

pietrasanta

1

SETTIMELLO: Testaguzza, Diffini, Becattini, Francini, Testaguzza, Baldi, Lepri, Thiam, Kowalski, Gambini, Nodari. (A disposizione: Marchi, Ferrari, Manetti, Gasparoni, Angiolini, Oriti, Moussa, Orlandi). All. Francesco Giannini.

PIETRASANTA: Citti; Da Prato, S. Ceciarini, Laucci; Szabo, Vaselli, Ghelardoni, Bondielli, Bonuccelli; Falorni, Mancini. (A disposizione: A. Ricci, Belli, Biasci, Tragni, Lorieri, Raffaetà, Pinelli, Tosi, C. Salini). All. Giuseppe Della Bona.

Arbitro: Federico Giacomelli di Pisa (assistenti di linea Mirko Gioia di Valdarno e Greta De Vanni di Livorno).

Reti: 23’ st’ Szabo.

SETTIMELLO – Inarrestabile la risalita in classifica del Pietrasanta che ora è terzo da solo in classifica, a -2 dalla Pontremolese e a -5 dalla capolista Viareggio (che però ha due partite in meno che dovrà recuperare a fine marzo contro Monsummano e San Piero a Sieve) nel campionato di Promozione Toscana (girone A). I biancocelesti stanno tenendo un passo davvero fortissimo, avendo infilato 9 risultati utili di seguito che hanno portato qualcosa come 23 punti, di cui 20 fatti nelle 8 gare della gestione ’Beppe’ Della Bona... che è reduce da ben 6 vittorie consecutive. Ieri nella frazione di Calenzano, anche senza i due principali "big" della squadra (Genovali in difesa e Mengali, squalificato, in attacco) i versiliesi sono comunque riusciti a vincere ed a farlo senza prender gol (6° clean-sheet nelle 8 partite con Della Bona al timone e col portiere Citti tra i pali).

L’uomo-decisivo stavolta è stato Raul Szabo, il jolly tuttofare classe 2000 che, dopo tanti assist e rigori procurati, ha trovato a metà secondo tempo il suo primo sigillo stagionale risolvendo una “partitaccia“ su un campo difficile e ostile. Il Settimello non si è reso quasi mai pericoloso, andando avanti soprattutto coi lanci lunghi. Il Pietrasanta non ha concesso nulla e la gara l’ha vinta da squadra unita che sa bene come stare in campo, sapendo soffrire. Szabo è il 14° marcatore diverso in stagione.