Promozione Il Pietrasanta ora è salvo

Pietrasanta-Pontremolese 0-0

Pari a reti bianche per i blues che possono festeggiare la matematica salvezza e rimangono al momento nella parte sinistra della classifica con un ottimo sesto posto. La gara si è rivelata equilibrata come all’andata con le due squadre più intente a non scoprirsi che a fare male all’avversario, ritmi alti e tanto pressing a centrocampo. Nel primo tempo qualche protesta per una rete annullata a Tragni per un sospetto fuorigioco dopo una bella combinazione in velocità con Ambrosi, replica ospite con una conclusione di D’Antongiovanni che si è spenta a lato di poco.

Monotona anche la seconda frazione di gioco con l’unica occasione per i padroni di casa che porta la firma di Gabriele Pinelli ma il suo diagonale finisce di poco a lato, alla fine dei giochi risultato che va bene ad entrambe, i blues festeggiano la salvezza “che per certi versi va pure stretta per quanto visto da gennaio ad oggi e pure agli apuani che muovono la classifica e continuano ad inseguire l’obiettivo playoff.