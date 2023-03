Pietrasanta brinda. Capezzano, è notte fonda

CAPEZZANO – Il Pietrasanta torna a correre, dopo due sconfitte consecutive si prende la nona affermazione stagionale nel derby con il Capezzano e praticamente può festeggiare già la salvezza avendo otto punti di vantaggio sulla quintultima a tre domeniche dalla fine. La gara aveva visto come all’andata passare in vantaggio il Capezzano che aveva sfruttato nel migliore dei modi una sgroppata in fascia di Caniparoli conclusa con un cross potente che trova la sfortunata deviazione nella propria porta di Laucci al 10’. La replica ospite però non si fa attendere e si concretizza al ventesimo con il calcio di rigore procurato da Raul Szabo e realizzato con freddezza da quello che sarà il grande protagonista di giornata, il dieci dei blues Giacomo Maggiore che dal dischetto al 40’ non lascia scampo con il suo sinistro a Baldi. Al 42’ l’episodio che cambia le sorti del match, l’espulsione per doppio giallo di Di Giulio che lascia i suoi in dieci per tutto il secondo tempo. Come da copione i ragazzi allenati da Max Bucci ne approfittano spingendo di più e trovando il gol del 2-1 però solo a metà della ripresa con Petracci che raccoglie un preciso invito dalla fascia del collega Pinelli e di testa indirizza nell’angolino dove non può arrivare Baldi e poi nel finale al novantesimo dilagano ancora con Maggiore che firma la personale doppietta che lo porta a quota sei nella marcatori con una bella conclusione di sinistro che si infila nell’angolino dopo un bello scambio con Petracci sugli sviluppi di una rapida ripartenza.

Carlo Andrea Brunini