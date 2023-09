Partito male, il Real Forte continua. Il Cenaia impallina tre volte la difesa

CENAIA

3

REAL FORTE QUERCETA

1

CENAIA: Baroni, Rossi, Signorini, Papini, Caciagli, Borselli, Bruzzi, Sanyang, Manfredi, Di Giuseppe, Pasquini. All.: Massimo Macelloni.

REAL FORTE QUERCETA: Luci, Betti, Navarro, Michelucci, Tognarelli, Maccabruni, Podestà, Pecchia, Pegollo, Purro, Lazzoni. All. Nicola Sena.

Arbitro: Ammannati di Firenze.

Reti: 8’ pt Manfredi, 26’ pt Borselli, 42’ pt Podestà, 30’ st Manfredi.

CENAIA – E pensare che il calendario sembrava dalla parte del Real Forte Querceta. E invece, dopo il ko all’esordio con il Figline, i versiliesi cadono anche contro l’altra neopromossa Cenaia. Sconfitta pesante, per 3-1, figlia di errori e distrazioni, soprattutto in fase difensiva. Un passo in avanti sul piano del gioco c’è stato ma serve qualcosa di più. Il Cenaia ringrazia e conquista con merito la prima vittoria della sua storia in serie D. Nel solito 4-3-3 di Sena, fa il suo esordio dal primo minuto l’ultimo arrivato Pecchia, chiamato a tamponare l’emergenza a centrocampo a causa delle assenze di Apolloni e Bigica. Davanti confermato Purro a completere il tridente con Pegollo e Podestà. Il Real Forte Querceta sbaglia però ancora una volta l’approccio e dopo otto minuti si ritrova già sotto per la rete di Manfredi (primo centro assoluto del Cenaia in serie D), su cui il portiere Luci non è perfetto. Il Real Forte accusa il colpo, sembra un pugile alle corde e per il Cenaia è troppo facile trovare spazi nella difesa avversaria. Al 26’ arriva il 2-0 a firma di Borselli. Sena allarga le braccia sconsolato ma, nel momento più buio, prima dell’intervallo Podestà (uno dei pochi a salvarsi) prova a riaccendere la luce con la rete del 2-1. Nella ripresa il Real Forte Querceta ci prova con coraggio e va vicino più volte al pareggio. Le speranze di recuperare crollano del tutto al 75’ quando Manfredi approfitta di un altro errore della difesa del Real Forte Querceta e chiude definitivamente i conti.

Michele Nardini