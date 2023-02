Orgoglio Gds Impianti La rinascita dopo Bassano

FORTE DEI MARMI

Dopo la sconfitta nel posticipo di Bassano che l’ha relegato al settimo posto, il Gds Impianti Forte dei Marmi affronta proprio la squadra che dai veneti è stata eliminata dalla Wse Cup una settimana fa, il Grosseto di Michele Achilli che resta la più grande rivelazione della stagione e proprio nell’ultimo turno, complice anche la sconfitta del Lodi, ha conquistato il secondo posto solitario.

In classifica le due contendenti sono divise da 5 punti (38 contro 33) e in casa Gds Forte c’è la volontà di accorciare il distacco e cancellare la sconfitta (2-1) patita all’andata. Il buon rendimento del Grosseto nelle prime giornate della regular season era stato attribuito ai pochi cambi operati sul mercato (era arrivato solo, dal Valdagno, l’ex rossoblu De Oro), ma con il passare delle giornate ci si è resi contro che il lavoro del nuovo tecnico Michele Achilli aveva portato a una importante maturazione un gruppo che già nella passata stagione si era ben comportato. Se il fiore all’occhiello è certamente la qualificazione alla final four di coppa Italia, conquistata ai danni dei cugini del Follonica dopo una sfida risolta ai supplementari, anche in campionato non sono mancate prove maiuscole e il successo con il Monza di mercoledì, che ha issato i biancorossi dietro all’inarrivabile Trissino, è un po’ il coronamento di una regular season maiuscola.

Passando al Gds Forte, la trasferta di Bassano ha confermato che, contro certe avversarie non si può giocare senza tre titolari. L’intensità dell’hockey moderno fa sì che chi vuole puntare in alto necessiti di una panchina lunga quanto a uomini di esperienza. Al di là di alcuni limiti emersi durante la stagione, Molina non ha la possibilità di giocarsi queste importanti sfide con la squadra al completo.

Programma della 20ma giornata di A1: Montecchio-Vercelli, Sarzana-Sandrigo, Valdagno-Lodi, Monza-Follonica, Montebello-Cgc Viareggio, Gds Forte-Grosseto. Domani alle 18 Trissino-Bassano.

G.A.