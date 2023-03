Massarosa in casa e Sporting fuori Il duello continua a poca distanza

Spezzattino per buongustai in Terza categoria dove, considerate anche le semifinali di ritorno di coppa provinciale, tra campionato e coppa si gioca da ieri sera fino a mercoledì.

Nel girone B di Lucca la 22ª giornata (settima di ritorno) vede il turno di riposo per il Bargecchia. La capolista Massarosa oggi ospietrà alle 15 al “Rontani“ di Bozzano il Filettole mentre l’inseguitrice Sporting Camaiore (che in classifica ha solo un punto in meno dei massarosesi) sarà invece in trasferta alla stessa ora odierna in Valfreddana. Match interno per l’Atletico Viareggio che sempre alle 15 di oggi riceve al “Basalari“ il San Lorenzo. Chiude lo Stiava lunedì sera in posticipo a Saltocchio contro il Sant’Alessio.

Nel girone unico di Massa (22ª giornata pure qui, ma corrispondente alla nona di ritorno) si è partiti iera con gli anticipi SalaVetitia Seravezza-Fosdinovo e Sporting Forte dei Marmi-Gragnolese. Oggi in campo delle versiliesi del girone apuano solo il Retignano (alle 15.30 al “Macchiarini-Ricci“ con lo Spartak Apuane) e poi doppio "monday-night" domani l’altro con Montignoso-Montagna Seravezzina e Sporting Marina-Pontremoli.

Mercoledì 22 marzo le semifinali di ritorno di coppa con Sporting Camaiore-Vorno (3-1 all’andata) e Folgore Segromigno Piano-Diavoli Neri Gorfigliano (1-1).