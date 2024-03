Lido Run, le foto e la classifica della corsa

Lido di Camaiore, 17 marzo 2024 – Nella suggestiva cornice del Lido di Camaiore, si è svolta con grande entusiasmo e partecipazione la 8a edizione della Lido Run, un evento magistralmente orchestrato dall'Atletica Camaiore con il patrocinio del Comune di Camaiore, dell'Associazione Mare Blu e del Rione Frati, in collaborazione con la FIDAL.

La gara ha preso il via dalla passeggiata di fronte al caratteristico pontile del lungomare, regalando agli atleti un'esperienza indimenticabile tra il fascino del mare e l'energia della competizione podistica. Nonostante la distanza di 9.999 metri, un adattamento necessario per rispettare le normative federali NO STADIA, l'atmosfera di festa e l'entusiasmo dei partecipanti hanno reso l'evento un successo straordinario.

Per i podisti, la differenza tra un millimetro in meno dei 10 km prescritti dalle normative e la distanza effettiva è stata trascurabile, poiché il vero spirito della corsa risiede nella sfida personale e nell'emozione di attraversare il traguardo. La partecipazione numerosa ha testimoniato il grande apprezzamento per l'iniziativa e l'impegno degli organizzatori nel garantire un evento di alto livello.

La giornata primaverile ha poi aggiunto un tocco di magia, invitando i partecipanti a godersi non solo la corsa, ma anche il sole, il mare e l'atmosfera vivace della stagione. Molti hanno scelto di prolungare il piacere della giornata rimanendo a godersi il fitto misto di relax e divertimento che il litorale di Camaiore ha da offrire.

Come sempre, il servizio fotografico curato con maestria dalla ETS Regalami un Sorriso ha immortalato i momenti più significativi della giornata, catturando le emozioni e le gesta degli atleti con grande maestria e sensibilità.

La Lido Run si conferma così non solo come un'importante competizione sportiva, ma anche come un momento di condivisione e celebrazione della passione per la corsa e per il mare. Grazie all'impegno e alla dedizione degli organizzatori, l'evento continua a crescere in popolarità e ad attirare sempre più appassionati, confermando il suo status di appuntamento imperdibile nel calendario podistico locale.

LA CLASSIFICA