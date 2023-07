Lido League 2023 È già tempo di semifinali

LIDO DI CAMAIORE

Sono Saba Impresa Edile-Ninfea Torrelaghese e Farmacia Moderna Vassallo-Real Sobrietà le semifinali della Lido League 2023-Meta Utopia-General Auto, in programma fra lunedì e mercoledì prossimi al Pardini Center. Vince letteralmente al fotofinish la Farmacia Moderna Vassallo che piega 7-6 la Pizzeria Al Centro da Nicholas.

Decisivi i centri di Laucci 4, Faccioli 2 e Lucarini, che rendono vane le tripletta di Galligani e Pardini. Bel 5-3 della Ninfea Torrellaghese sull’Asd Inic Fc, non bastano gli acuti di Seck 2 e Angeli al cospetto dei centri Bazelli 2, Pardini, Aquilante e Camaiani. Vince anche il Real Sobrietà, sul Galabuticos, per 7-4. Super Morelli ne fa 5 ed a segno vanno anche Iovino e Caniparoli. Per gli sconfitti Stefanutto 2, Carmazzi e Giappone. Infine Saba Impresa Edile liquida 3-0 con Carmassi, Rossi e Gemignani. Nella Minor League le semifinali saranno, invece, Sa.Ci.Teak Viareggio-Osasugna Fc e Mastro Briao Fc-Edera GroupDori Fc. Nei quarti Sa.Ci.Teak Viareggio ha superato 12-3 il Real Madrid (Toscano 4, Palagi, Stella 3, Guadagno Jendoubi, Novi, Oliveri); Osasugna Fc ha superato 8-5 Plaza De Mayo (Garone 2, Marinari 2, Pitasi 3, MaffeiAnsani 2, Pucci 2, Riad); Edera GroupDori Fc ha superato 9-5 Force Diavolo (Di Giorgio, Russo 2, Filip 3, Bitozzi 3Shiroka 2, Bardini, Lazzini, Benzada) mentre Mastro Briao Fc ha avuto la meglio, ai rigori, sull’Essegi Verniciature dopo il 5-5 dei regolamentari (Angeli 3, Lombardi, MurazziBianchi 3, Capalbo 2).

Sergio Iacopetti