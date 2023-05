La felicità è a Metato

VIAREGGIO – Il campionato Uisp prende la strada di Pisa. Incredibile a dirsi, ma è così. L’Arena Metato, squadra di un paesino della campagna pisana alla prima partecipazione al campionato versiliese, ha sovvertito ogni pronostico superando, per 2-0, i campioni in carica dello Sconvolts Tonfano. Sconvolts Tonfano che, ebbro per una striscia fatta di 21 successi in altrettanti incontri, è caduto proprio nella partita più importante. Partita ben interpretata dai ragazzi di Maggini che si sono chiusi consci della forza dell’avversario. Al loro fianco un centinaio di tifosi calorosissimi, con tanto di striscione, tamburo, fumogeni ed addirittura fuochi d’artificio.

Menzione particolare per il portiere Vivaldi, decisivo in almeno 5 occasioni con ottime parate. Che per lo Sconvolts Tonfano sarebbe stata dura si capisce già al 15’ quando, su azione d’angolo, De Robbio colpisce la traversa di testa, la respinta è preda però di Sodini che insacca. Cinico e pratico L’Arena Metato lascia fare la partita allo Sconvolts e si aggrappa a Vivaldi; Vivaldi che in serie blocca un colpo di testa di Benassi, ipnotizza, a tu per tu con una paratissima bassa, Tarabella. La ripresa vive sulla falsa riga del primo tempo ed a nulla valgono i tentativi Sconvolts per trovare il pertugio giusto nel muro eretto da Vivaldi. Il portierone si ripete su Tarabella, ancora con una paratissima bassa, e poi disinnesca una punizione radente di Lo Monaco. Insomma la porta pisana, nonostante i tentativi, sembra stregata e a 8’ dal termine Federico Lelli mette l’ombrellino nel long drink su punizione.

Di fatto la partita finisce qui con i tifosi dell’Arena Metato che inneggiano festanti ed aspettano il momento in cui i loro eroi corrono loro incontro. Ultimi fatti di cronaca: l’ennesima parata di Vivaldi, ancora su Lo Monaco, e le espulsioni di capitan Gaina e di Balduini per lo Sconvolts Tonfano. “Abbiamo regalato una bella soddisfazione ad un paesino che si è letteralmente innamorato di noi, seguendoci spontaneamente per tutta la stagione. E poi la dedica va a noi stessi - premette festante Marco Maggini - che abbiamo preso seriamente l’impegno. Dopo il secondo posto dell’anno passato, volevamo anche provare a vincere ed il giocare in un altro girone non ci ha mai messo in suggestione. “Abbiamo fatto una partita accorta. Il nostro punto di forza è sempre stata la difesa”.

Adriano Pasquini dello Sconvolts Tonfano fa buon viso a cattiva sorte: “Loro sono stati più cinici di noi. Quando crei tanto ma non finalizzi ci sta di perdere. Siamo stati anche troppo nervosi”.

Sergio Iacopetti