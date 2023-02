Il Versilia si morde le mani. Vincono Atletico e Futsal. Pareggiano le ragazze

Serie C1. Si morde le mani il Versilia che fa 3-3 contro il Five to Five. Non bastano il centro di De Angeli e la doppietta di Gennai. “Peccato - ammette Matteo Paperini -. Siamo in calo fisico e mentale. La sconfitta ci ha dato più insicurezza. Dobbiamo ritrovare la nostra serenità”.

Classifica: Boca Livorno 52; Versilia 50; Futsal Torrita 49; Verag Villaggio 41; Monsummano, Firenze e Alberino 32; Ibs Le Crete 25; La 10 Livorno 24; Five to Five 22; Deportivo Chiesanuova 19; San Lorenzo 16; Poggibonsese 15; Midland Global Sport 10; Limite e Capraia 4.

Serie C2. Un Futsal Viareggio pimpante supera 10-5 SecurJob. Pucci realizza un poker, ma a segno vanno anche Crotti, Gemi, Belli, Cacciola, Ratti e Laras. “Vinto uno scontro diretto per i playoff - sottolinea Dario Fabbri -. Questi ragazzi sono più di una squadra”. Vince anche l’Atletico Viareggio per 8-5 contro la Toringhese. Seck ne fa 5, Gigliotti 2 e poi arriva un autogol a favore. “Partita incredibile - racconta Sonny Manfredini -. Siamo andati sotto per poi chiudere il primo tempo avanti 5-1. Poi c’è stato un crollo e abbiamo trovato il 6-5 a 20 secondi dalla fine”.

Classifica: Futsal Massa Mad Project 47; San Macario Oltreserchio 46; Cus Pisa 44; Tau Futsal 42; Massa C5 31; Futsal Viareggio 30; SecurJob Fc 29; Polisportiva Quattrosquadre Futsal 28; Montalbano Cecina 23; Scintilla 1945 e Atletico Viareggio 21; Md United-Margine Coperta e Massarosa C5 17; Toringhese 6; Giovani Granata 4.

Femminile. L’Atletico Viareggio fa 3-3 contro la Polisportiva 2M nel big match. A referto Marcucci, Sandroni e Mattonai. “Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato - assicura Guido Colonna -. Peccato solo che alla fine del primo tempo eravamo avanti 3-1. Cercheremo di vincere le ultime 4 partite per garantirci i playoff”. Classifica: Firenze C5 25; Polisportiva 2M 22; Atletico Viareggio 20; Worange Pistoia 14; Follonica Gavorrano 13; Dinamo Florenza 10; Massese 6; Olimpiacolle 3.

Sergio Iacopetti