Il Seravezza blinda il suo bomber Benedetti Firmato un rinnovo triennale fino al 2026

Il bomber di tutta la Serie D nazionale Lorenzo Benedetti resta al Seravezza Pozzi: per il fortissimo attaccante camaiorese classe ’92 è arrivato un prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2026 con un rinnovo triennale che ha fatto molto contente entrambe le parti, sia la società che così si mette immediatamente al riparo da eventuali offerte di altri club nei confronti di quello che è uno dei giocatori in assoluto più appetiti dell’intero panorama dilettantistico, sia il calciatore stesso che a Seravezza sta benissimo (ci ha preso pure casa a Pozzi) e nel club verdazzurro ha trovato la sua compfort zone dove render al meglio con continuità e tanta voglia di ripagare la più che meritata fiducia riposta in lui dalla società.

Ma quali sono gli obiettivi che “L’aereoplanino“ Benedetti (23 gol nel campionato appena concluso, 26 in stagione con la coppa e ben 73 reti nelle sue 131 presenze complessive con addosso la maglia seravezzina) si dà. Lui ha risposto così alla nostra domanda su cosa si aspetti, a livello individuale e di squadra, da queste prossime tre annate che vivrà in verdazzurro: "Sicuramente mi aspetto una crescita ulteriore della società perché ogni anno che passa cresce sempre di più e migliora in qualche aspetto vedi anche i lavori allo stadio dell’anno appena passato. Poi a livello di risultati di squadra l’obiettivo deve essere quello di fare sempre meglio dell’anno prima e quindi scalare le posizioni in classifica e arrivare almeno fino ai playoff. Invece a livello personale voglio fare sempre più gol e magari qualcuno anche su calcio di punizione oltre che fare qualche assist in più. Insomma migliorare in qualcosa che magari ancora mi manca". E dunque il Seravezza riparte dall’umiltà e dai gol del suo cannoniere oltre che dalla già da settimane annunciata conferma dell’allenatore Christian Amoroso in panchina. E poi a pioggia dovrebbero arrivare nei prossimi giorni altre riconferme illustri come quelle dei due pilastri del centrocampo Marco Granaiola (capitano che sembrava potesse scendere in Eccellenza per alleggerire l’impegno... ma il presidente Lorenzo Vannucci ha smentito categoricamente blindandolo in verdazzurro) e il cresciutissimo (anche muscolarmente) Brian Bedini.

Chi invece lascia dopo anni bellissimi è il duttile esterno sinistro Nicolas Bresciani: ’Il Puma’ per motivi di lavoro scende di due categorie e va in Promozione alla Pontremolese di mister Riccardo Bracaloni, a casa sua.

Simone Ferro