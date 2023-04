Il Sassuolo vince ancora la Viareggio Cup

– Cala il tris il Sassuolo alla Viareggio Cup: i neroverdi vincono la Coppa Carnevale per la terza volta (dal 2017 ad oggi) su tre volte che sono arrivati in finale... con la particolarità di averlo fatto in tre posti diversi: nel 2017 allo stadio dei Pini di Viareggio, nel 2022 al “Mannucci“ di Pontedera e ieri al “Ferracci“ di Torre del Lago.

I neroverdi, trascinati dalla qualità di Mata e Baldari (che tra le linee fanno sfracelli con qualità nel fraseggio, nella complicità, nel dribbling e nella conclusione in porta che lascia intravedere sprazzi primaverili di Berardi e Laurienté), superano con merito il Torino nel gradevole scenario del “Ferracci” di Torre del Lago. Partono meglio i granata di Antonino Asta, pericolosi al 9’ con Ceica. I campioni in carica rispondono coi tentativi di Lolli (16’) e Baldari (21’) disinnescati da Servalli. Dall’angolo seguente alla seconda parata del portiere del Torino nasce il vantaggio del Sassuolo: è Corradini, di testa, a spingere il pallone in rete su uscita così così del portiere del Toro. I granata però reagiscono prontamente e al 26’ pareggiano grazie al tap-in di Capac dopo la corta respinta di Theiner sul tiro di Corona. Tra il 30’ e il 36’ la squadra di Pedone va tre volte vicina al 2-1, due con capitan Mata e una con Baldari. Nella ripresa i ritmi calano vistosamente, come le occasioni: al 32’ il Sassuolo si riporta avanti col colpo di testa di Baldari, ancora sugli sviluppi di un corner, battuto da Mata. L’assalto dei granata per quanto generoso si rivela improduttivo. Il Sassuolo si impone 2-1 e conquista il suo 3° “Viareggio“. I premi individuali sono stati così assegnati dalla giuria tecnica: 13° "Golden Boy Viareggio Cup" (al miglior giocatore del torneo) ad Alexandru Capac del Torino; capocannoniere del torneo a Simone Leonardi della Sampdoria con 9 gol; miglior portiere del torneo a Daniel Theiner del Sassuolo; miglior difensore del torneo (premio "Mauro Bellugi") a Francesco Corradini del Sassuolo; miglior difensore della finale (premio "Gianluca Signorini") Beidi Gallea del Torino; allenatore della squadra vincitrice (premio "Sergio Vatta") a Francesco Pedone del Sassuolo. Al termine della finale il presidente del Centro Giovani Calciatori Alessandro Palagi ha voluto esternare il suo ringraziamento a nome di tutti i soci e della città di Viareggio al Ministro dello sport Andrea Abodi "per aver dimostrato anche quest’anno nei confronti del torneo una grande sensibilità e un’attenzione particolare". "Siamo orgogliosi di poterlo considerare un amico del Cgc – ha aggiunto Palagi – una società che da tre quarti di secolo porta avanti i veri valori dello sport e che ha intenzione di continuare negli anni a venire con la passione, l’impegno e la dedizione mostrata fino ad oggi. Siamo fiduciosi per il futuro della nostra rassegna mondiale".