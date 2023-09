Il Real FQ lotta, ma cade ai calci di rigore

Il pareggio all’ultimo respiro di

Gabrielli non basta al Real Forte Querceta. Passa il Poggibonsi ai rigori, dopo il 2-2 alla fine dei tempi regolamentari. Nonostante l’eliminazione, segnali incoraggianti per i versiliesi, capaci nella ripresa di rimontare lo 0-2 dopo un primo tempo in balia degli avversari.

Sono nove le novità nell’undici titolare del Real Forte Querceta rispetto alla passata stagione. Gli unici reduci sono Tognarelli al centro della difesa e Pegollo a guidare l’attacco. Nel 4-3-3 disegnato da Sena, Bigica e Apolloni sono chiamati a dare fosforo e geometrie in mezzo al campo.

Podestà invece è l’uomo in più davanti, con Purro chiamato a fare da spola tra centrocampo e attacco. La partenza è in salita per i ragazzi di Sena: meccanismi ancora da oliare e una condizione da migliorare. Il Poggibonsi appare più intraprendente e sblocca la gara al 18’ grazie a Motti. Poco prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio degli ospiti con Bigozzi. Partita archiviata? Macché, perché il Real Forte Querceta esce rigenerato dagli spogliatoi e trova la forza di riaprila subito con il guizzo di Apolloni.

Le sostituzioni danno indubbiamente tanta energia ai versiliesi che hanno il grande merito di crederci fino in fondo. Il pareggio al 94’ di Gabrielli è il giusto premio alla determinazione del Real Forte Querceta. Si va ai rigori e qui viene premiata la maggiore precisione del Poggibonsi, che ne realizza tre contro l’unico centro versiliese.

Michele Nardini