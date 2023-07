Il Progetto Zebre va avanti "L’obiettivo è la serie D"

Era il settembre 2019 quando, risorgendo per l’ennesima volta, il calcio a Viareggio ripartiva. Stavolta non dall’Eccellenza ma addirittura dalla Seconda categoria. Dalla collaborazione tra Marco Polo Sports Center e Viareggio ’86 nasceva una nuova società, capace di vincere due campionati di fila e che ora punta "ad un progetto triennale che porti alla Serie D". Copertina e flash tutti per Marcello Lippi ma fondamentale è, come già con Esperia e Viareggio 2014, il lavoro di Andrea Strambi (attuale a.d. della Marco Polo Srl).

Andrea, i tifosi talvolta parlano di una certa opacità in società. Ma com’è composta?

"Il direttivo ha 9 persone: 5 espressione del gruppo Marco Polo Sports Center e 4 del gruppo Tomei, che esprime la figura del presidente Giuliano Tomei".

Il MPSC ha la maggioranza.

"Ma presto ci saranno novità: il passaggio dall’attuale forma giuridica di Asd in Ssd Srl, necessario per fare ulteriore chiarezza nelle quote societarie".

È prossima la nuova stagione, in Promozione con colpi top.

"Gestire una società come il Viareggio non è cosa da poco. L’ultima stagione ha avuto un costo di 350mila euro. La prima squadra è solo la punta dell’iceberg, dietro c’è molto altro. Così come aveva espresso Marcello, senza un vero settore giovanile non c’è futuro. Ora vantiamo 350 tesserati tra Scuola Calcio, giovanili di ogni categoria e prima squadra. E poi abbiamo un centro sportivo che è fiore all’occhiello per tutta la città".

Si era parlato anche di interessamenti di qualche cordata.

"Approcci ce ne sono stati, ma non abbiamo esigenze particolari. La società è solida anche se ci auguriamo che le realtà cittadine, e di importanti ce ne sono, si avvicinino a noi per condividere un prodotto che ci invidiano, più di quanto si possa credere".

Nuovi innesti in società?

"Se ci saranno le giuste condizioni sì, altrimenti avanti così".

Ad esempio la nautica?

"È presto per dirlo. Certo sarebbe importante per crescere in maniera ancor più spedita".

Il ritorno allo stadio dei Pini?

"I tempi prevedono autunno 2024 e fino ad allora noi giocheremo qui nel nostro centro. I tifosi potranno scegliere tra tribunetta e bordo campo. E per gli Ultras se ci saranno le condizioni monteremo una tribunetta dietro la porta, lato nord. Ci stiamo lavorando, faremo il possibile. L’abbonamento? Costerà 100 euro per 15 partite interne".

Sergio Iacopetti