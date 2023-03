Il Forte non può sbagliare approccio La grande impresa? Il Cgc ci crede

Derby di ritorno questa sera al Palaforte con inizio alle ore 20,45 fra il Gds Impianti Forte dei Marmi e il Cgc Viareggio. I rossoblu, con la novità di Mirco de Gerone (nella foto) in panchina al posto del dimissionario Molina, cercheranno di ripetere il successo dell’andata (4-1), con la consapevolezza però di trovarsi di fronte un avversario che sta attraversando un buon momento di forma e che cerca punti pesanti in chiave salvezza. Ai versiliesi, reduci dalla vittoria di Sandrigo, altra compagine di bassa classifica, servono i tre punti per cercare di migliorare una posizione che non rispecchia la qualità dell’organico. Gnata e compagni sono anche consapevoli che non sono più ammesse distrazioni nelle gare interne. Il Gds Forte occupa insieme al Grosseto, la quinta posizione in classifica con 39 punti, grazie a 13 vittorie e 10 sconfitte, nessun pareggio. 84 le reti fatte (quarto attacco) e 67 quelle subite (quinta difesa). Marcatori: Torner 21, Ambrosio 18, Gil 11, Rossi 10, Gual 8, Illuzzi 5, Borgo e Cinquini 4, Lombardi 3. Sul fronte degli assist comanda Gual (14), seguito da Torner (8) e Illuzzi (7). Mirco De Gerone, passato da direttore sportivo ad allenatore, introduce così la sfida con il Cgc: "Come tutti i derby, compresi quelli che ho vissuto in Veneto, è una partita molto sentita. Il risultato è da tripla anche se sulla carta il Forte, che gioca in casa, è favorito. Sarà una sfida da prendere con le pinze e in cui, specialmente per noi visto anche il momento che stiamo attraversando, conteranno molto gli aspetti psicologici. Abbiamo il massimo rispetto per il Cgc e da parte nostra faremo chiaramente di tutto per vincere ". Anche la 24ma giornata di A1 sarà molto frazionata.

Stasera si giocano, oltre al derby, Monza-Sarzana e Valdagno-Vercelli. Sabato 25 Montebello-Montecchio; domenica 26 Trissino-Sandrigo; mercoledì 5 aprile Bassano-Grosseto. Già giocata Lodi-Follonica 3-1.

Giulio Arnolieri