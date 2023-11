Il diciannovenne Scarpa illumina il Real FQ

FORTE DEI MARMI

Qualche giorno fa Francesco Buglio ci aveva messo in guardia, quasi se lo sentisse: "Ho questo ragazzo a disposizione, non è niente male, ha qualità. Sto pensando a farlo partire titolare". L’esordio dal primo minuto è arrivato nella gara più difficile, quella contro la capolista Pianese.

Eppure a Riccardo Scarpa non sono tremate le gambe. Gli sono bastati 45 minuti per prendersi la copertina di giornata grazie a due prodezze che avevano permesso al Real Forte Querceta di recuperare momentaneamente il doppio svantaggio: stop in corsa e destro a incrociare per l’1-2, conclusione al volo sotto la traversa per il pareggio. "È stata una domenica di fortissime emozioni – commenta il giovane attaccante - Segnare due gol in due minuti alla capolista non è una cosa di tutti i giorni. Peccato solo per il risultato che ci lascia l’amaro in bocca…".

La prestazione di Scarpa non è stata solo i due gol di pregevole fattura. Il ragazzo classe 2004 si è mosso su tutto il fronte di attacco, ha creato spazi per i compagni, ha lavorato molti palloni sporchi, si è fatto valere spalle alla porta. E, nella ripresa, con un sinistro rasoterra, è andato vicino alla tripletta personale. In questo periodo buio dal punto di vista dei risultati sportivi, Riccardo Scarpa è uno squarcio di luce per il Real Forte Querceta: la meglio gioventù che avanza, la speranza a cui aggrapparsi per tirarsi su dopo la peggior partenza in serie D nella storia dei versiliesi. "Non meritiamo di stare così in basso – continua Scarpa – e l’abbiamo dimostrato anche contro la Pianese. Sono sicuro che ci rialzeremo, siamo un gruppo unito, che ha valori importanti. Ci mancano solo i risultati".

Michele Nardini