Il Cgc è ancora scosso dal Trissino La società si chiude in silenzio

VIAREGGIO

La legge spietata dell’hockey fa sì che si debba cercare di spiegare, senza l’ausilio delle parole del tecnico Raffaele Biancucci in quanto la società ha deciso di attuare il silenzio stampa, un risultato, il 9-2 con il quale i bianconeri sono stati sconfitti in casa dalla capolista Trissino, sul quale, apparentemente, c’è poco da dire. Chi avesse visto la partita si sarebbe però reso contro che i bianconeri sono rimasti in partita per 35 minuti su 50 e che a inizio ripresa, non solo erano passati dallo 0-1 al 2-1, in due minuti, ma che hanno avuto a disposizione anche un rigore per andare in doppio vantaggio al 5’. Anche il 2-2 è stato difeso per 9’ (dal 6’ al 14’), mentre l’impressionante potenza offensiva dei vicentini ha permesso loro di chiudere la gara con un parziale, francamente ingeneroso, di 7-0 segnato negli 8’ fra il 15’ e il 23’. Situazioni di questo genere possono verificarsi solo in uno sport veloce e imprevedibile come l’hockey. Il Cgc, che Biancucci ha schierato bene in pista con una difesa molto attenta davanti a un Gomez pressochè insuperabile nel primo tempo, ha pagato alla distanza, oltre che il diverso tasso tecnico, una panchina più corta (mancava anche una pedina importante come Raffaelli e lo stesso Gomez è uscito nel finale per un infortunio che si spera lieve) e anche un Moyano ispirato, ma particolarmente sfortunato, il cui palo colpito sul 2-2 avrebbe forse potuto modificare almeno in parte l’esito finale. Il secondo tempo, che si era aperto con D’Anna e compagni capaci di ribaltare il minimo svantaggio maturato nella prima frazione, si è chiuso nel peggiore dei modi e nei minuti finali il terrificante potenziale offensivo dei campioni d’Europa si è manifestato in maniera inequivocabile con l’importante tripletta di Pinto, supportata dalle doppiette dei primi due marcatori della A1, Giulio Cocco (43 reti) e Mendez (39). La regular season del Cgc si chiuderà sabato 15 aprile a Valdagno.

G.A.