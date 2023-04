I cannibali del campionato Aics Dieci titoli conquistati dall’Inic

Una squadra, nata nel 2012, composta da amici veri e che eccelle in tutte le discipline calcistiche, ma che soprattutto nel calcetto dà il meglio di sé tanto da riuscire a conquistare 10 titoli dal 2014-2015 ad oggi. È l’Asd Inic, guidato da Bruno Peirone e Pasquale Martinelli, che si è aggiudicato il titolo Aics e che guarda, con motivato ottimismo, alle fase provinciale e perché no a quella regionale e poi nazionale. Imbattuti con 16 vittorie e 2 pareggi, in 18 incontri di campionato, i gialli viareggini hanno letteralmente dominato la stagione.

“Per noi vincere il decimo titolo - sottolinea Peirone - è solo il primo obiettivo raggiunto della stagione, dato che adesso ci aspettano i Provinciali ed un torneo valido alle qualificazioni per le fasi nazionali; torneo al quale abbiamo già partecipato nel 2017. Ma non finisce qui perché abbiamo tutta l’intenzione di ripetere l’esperienza passata al Torneo dei Quartieri di calcio a 11 e saremo nuovamente in lizza anche al Memorial Matteo Valenti di beach soccer quest’estate. L’obiettivo comune sarà quello di essere la mina vagante di entrambe le competizioni sia sul campo in erba che in spiaggia”.

Ecco i componenti della rosa vincente: Tiziano Angeli (43 reti), Alessandro Cheli (12), Ronaldo Preci (12), Filippo Cracchiolo (10), Alessio Parascandolo (9), Mbaye Seck (6), Giulio Cheli (4), Antonio Garone (3), Giancarlo Catelli (2), Damiano Sereni (2), Luigi Volpe (2).

Sergio Iacopetti