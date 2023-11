Giornata da dimenticare. Doppio ko per le versiliesi

Doppia sconfitta per le due versiliesi impegnate nei campionati nazionali. L’Upc Delta Bevande si è arresa in casa in una partita in cui hanno influito tantissimo i dettagli; il Vp Canniccia ha invece infilato il primo, vero passaggio a vuoto della stagione.

Serie B. Quarta sconfitta di fila per l’Upc Delta Bevande, che sul parquet amico del ’PalaCamaiore’ ha dato battaglia al Jumboffice: tenaci ma sfortunati i biancoblù che rimangono a secco di punti al termine di una sfida in cui forse avrebbero meritato di più. Il primo set è subito tiratissimo, con gli ospiti che la spuntano ai vantaggi. Nella seconda frazione i fiorentini bissano, ma nel terzo set sono i padroni di casa a ruggire per riportarsi sotto. Anche il quarto set si gioca sul filo di lana, ma il Jumboffice ci mette qualcosa in più e porta a casa l’intera posta: 1-3 il punteggio finale (31-33, 21-25, 26-24, 23-25). Classifica: Toscanagarden 15, Lupi Pontedera 15, Comcavo 12, Invicta Grosseto 12, Jumboffice 11, Ecosantagata 8, Lupi Santa Croce 7, Foligno 6, Tomei Livorno 6, Prato 4, Upc Delta Bevande 4, Anguillara 4, Sansepolcro 1, Club Orte 0.

Serie B2. Trasferta buia per il Vp Canniccia in terra emiliana. Le ragazze di Enrico Stefanini sono state battute in tre set dal Wimore in una partita che ha visto il vento soffiare decisamente a favore delle padrone di casa fin dalle primissime battute: 3-0 il risultato (25-17, 25-16, 25-19). E l’allenatore non cerca scusanti: "Brutta prestazione contro una squadra agguerrita che ha difeso e ci ha messo molto in difficoltà su tutti i fondamentali – commenta –; noi abbiamo sbagliato l’approccio alla partita già dal riscaldamento. La sfida si è messa subito male senza che ci venisse nulla e loro ne hanno approfittato senza pensarci due volte. Ora testa bassa e lavorare. Questo campionato è molto difficile e noi ci dimentichiamo troppo spesso di essere una matricola". Classifica: Rinascita 11, Arezzo 11, Prato 10, Interclays 10, Omac Active 10, Magione 10, Vp Canniccia 9, Wimore 7, Marsciano 7, Calenzano 5, Fenice 4, Fossato 4, Trestina 4, Scandicci 0.

Resta da definire invece la data del recupero delle partite regionali rinviate per il maltempo che ha investito la Toscana.