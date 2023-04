Forte obbligato a vincere contro l’ostico Follonica

La dura legge dei play off, soprattutto dei turni al meglio delle tre partite, fa sì che stasera per il Gds Impianti Forte dei Marmi sia indispensabile battere il Follonica al palaforte (inizio ore 20,45) nella seconda sfida dei quarti di finale. Dopo la sconfitta subìta mercoledì scorso sulla pista del Capannino infatti per arrivare alla bella di mercoledì 3, sempre al Palaforte, Gnata e compagni devono superare la formazione di Sergio Silva che, ancora una volta, si è dimostrata avversario molto coriaceo.

Fra due squadre che si conoscono a memoria (si sono già incontrate quattro volte con due vittorie a testa), gli episodi sono determinanti e gara-1 non ha fatto eccezione. Il filtro difensivo organizzato da Silva ha limitato le occasioni dei versiliesi e, quando non è bastato, Barozzi ha fatto al meglio il suo dovere. Per contro, come ha sottolineato il tecnico De Gerone, in alcuni momenti i rossoblù sono apparsi contratti, anche se la loro fase difensiva è apparsa buona.

Stasera Gil e soci dovranno fare qualcosa di più e, considerato il loro tasso tecnico, non è sbagliata l’osservazione dello stesso De Gerone, secondo cui la vittoria dipende molto da cosa saprà fare il Forte dei Marmi. Se è vero che il Follonica ha elementi d’esperienza, è altrettanto vero che in questo tipo di partite l’esperienza e l’abitudine a giocare per traguardi importanti sono determinanti. In quest’ottica elementi come Gil, Gual, Torner, Ambrosio, Gnata e Illuzzi possono rivelarsi decisivi.

Tormentato, complici gli impegni europei del Trissino, il cammino dei play off scudetto. Stasera si giocano due dei quarti, Gds Forte-Follonica e Grosseto-Follonica, mentre Lodi-Vercelli è in programma domani alle 18 come la bella fra Trissino e Valdagno (3-6 e 3-0) e il ritorno di Bassano-Monza per il nono posto. Le altre eventuali belle dovrebbero giocarsi mercoledì 3. G.A.