Finalmente un super Camaiore Ma il treno playoff è un miraggio

Con la vittoria di sabato 2-0 coi gol di Manfredi (foto) e Geraci contro la corazzata Fratres Perignano (che poi ha cambiato allenatore sostituendo Matteo Niccolai con Manolo Dal Bò) il Camaiore ha praticamente chiuso il discorso salvezza e giocando con maggior tranquillità potrà affrontare le ultime quattro partite di regular season cercando di piazzarsi più possibile in classifica, pur sapendo che sul treno playoff è ormai quasi impossibile salirci su. La squadra bluamaranto in questa stagione è stata spesso grande con le grandi mentre ha lasciato troppi punti per strada con squadre contro cui avrebbe dovuto vincere.

A questo cerca di dare una possibile spiegazione l’allenatore Luca Polzella: "Noi giochiamo molto meglio con tutte quelle squadre che giocano e ti lasciano giocare. Lì possiamo fare una partita “addosso“, di conquista. I punti li abbiamo persi contro quelle squadre che si chiudono e vanno per pallonate. Ecco in quelle partite lì soffriamo tremendamente. Ci caliamo male in questi tipi di gare che però in un campionato come quello di Eccellenza ci sono eccome, 7-8 volte l’anno, anche solo considerati certi tipi di campi che trovi". Il dato trova conferma nel fatto ad esempio che tra andata e ritorno il Camaiore ha fatto 4 punti contro la squadra a nomi più forte del girone (il Perignano) e 2 contro il fanalino di coda (Armando Picchi).