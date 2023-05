Classi Star e Finn Ancora ottimi risultati

Ottimi risultati nella regata di vela classe Star per Antonio Balderi con Amerigo Anguillesi e a Marco Viti con Nando Colannino mentre nella classe Finn si sono imposti Italo Bertacca e l’ex olimpionico australiano Paul Mckenzie. La classifica provvisoria dopo le prime quattro prove e uno scarto, vede al comando con 4 punti Gemmasofia di Marco Viti, con Alessandro Cattaneo, e con Nando Colannino. In seconda posizione, Ita 8155 di Giorgio Gallo con Daniele Bresciano. Terzo posto, 8 punti, per Antonio Balderi con Amerigo Anguillesi. Seguono a 14 punti Paolo Insom con Silvio Dell’Innocenti, e a 15, Piero Poggi con Davide Mugnaini. Il campione australiano Paul Mckenzie e Italo Bertacca guidano ex aequo (3 punti) la classifica riservata alla classe Finn davanti a Franco Dazzi e a Andrea Leonardi.