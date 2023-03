Ciclismo: Ci sarà anche Roglic, un'altra stella per la Tirreno-Adriatico

Lo sloveno Primoz Roglic

Lido di Camaiore,3 marzo 2023 – Un’altra stella di prima grandezza alla 58^ Tirreno-Adriatico che parte lunedì 6 marzo dalla Versilia. Si tratta dello sloveno Primoz Roglic anche se il campione della Jumbo Visma correrà in tranquillità e senza pressioni. Roglic non corre infatti dall’autunno scorso quando è stato operato alla spalla dopo la caduta al Giro di Spagna, e quindi la sua condizione ancora non può essere perfetta anche se ha lavorato molto bene e può tornare alle gare.

La Jumbo Visma oltre a Roglic schiererà alla Corsa dei Due Mari, Wout Van Aert, Wilco Kelderman, Koen Bouwman, Tiesj Benoot, Attila Valter e Dylan Van Baarle, una corazzata insomma. Il rientro alle corsa di Roglic è una gradita sorpresa in quanto si era parlato di un suo ritorno solo dopo il 20 marzo in occasione della Volta a Catalunya.