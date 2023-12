Champions League amara. Porsche Forte sconfitto

BARCELOS (Portogallo)

Finisce con un sconfitta di misura (2-1, primo tempo 1-0) a Barcelos l’esordio del Porsche Centre Forte dei Marmi nel cartellone principale di Champions League. Battute anche le altre due italiane, il Trissino a Oporto e il Lodi in casa dai francesi del St Omer. Sulla ‘calda’ pista portoghese con tifo continuo per i padroni di casa, la squadra di Alessandro Bertolucci ha giocato alla pari e avrebbe meritato la divisione della posta. Tre soltanto le reti segnate, ma tanto lavoro per i portieri visto che le due contendenti si affrontano su ritmi elevati e creano molte occasioni da rete. Stupisce la netta differenza dei falli (15 fischiati dai direttori di gara spagnoli contro i rossoblu, solo 5 contro i padroni di casa) in una partita corretta e senza espulsioni. Al 10’ del primo tempo il portiere Acevedo para ad Ambrosio il tiro diretto del possibile vantaggio dei versiliesi e al 21’ Vieira porta in vantaggio i padroni di casa riprendendo un tiro parato da Gnata dopo una veloce ripartenza dei biancoazzurri, A inizio ripresa Gnata para a Rampulla il tiro diretto del decimo fallo del Forte, ma è lo stesso giocatore argentino a raddoppiare al termine di una bella azione personale al 4’. La reazione della squadra italiana si concretizza nella rete di Torner, segnata su rigore al 14’ e contestata dal Barcelos perchè la pallina dopo aver colpito la traversa interna, non avrebbe superato la linea di porta. Nel finale, con il Forte proteso anche con cinque uomini di movimento, alla ricerca del meritato pareggio, Gnata para a Morais il tiro diretto del quindicesimo fallo. La partita finisce qui. Risultati della prima giornata. Girone A: Barcellona-Liceo 8-2, Barcelos-Forte 2-1. B: Benfica-Calafell 3-2, Reus-Sporting 2-5. C: Lleida-Tomar 3-3, Porto-Trissino 5-4. D: Lodi-St Omer 1-4, Oliveirense-Valongo 4-2. Classifiche. A: Barcellona e Barcelos 3; Forte e Liceo 0. B: Benfica e Sporting 3; Calafell e Reus 0. C: Porto 3; Lleida e Tomar 1; Trisino 0. D: Oliveirense e St Omer 3; Valongo e Lodi 0. Secondo turno di Champions dei rossoblu, il 14 dicembre al Palaforte con il Barcellona; domani alle 18 posticipo della 10a di A1 in casa con il Sarzana.

G.A.