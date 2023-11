Basket serie d. Per il Vela partita perfetta e vittoria

Per il Vela è arrivata finalmente la prima, attesissima vittoria giunta in una partita giocata alla perfezione dove la formazione viareggina ha addirittura dominato come fanno capire i 21 punti di vantaggio alla fine. Gli uomini di Bonuccelli non hanno sbagliato una virgola sia in realizzazione che ai rimbalzi. Sempre precisi e puntuali, sempre avanti dal primo all’ultimo minuto (solo un attimo sotto di uno), un dominio assoluto. Il punteggio finale (75-54) lo dice chiaramente) così come chiaramente parlano i parziali: 21-14, 38-31; 60-48. Protagonisti della splendida serata, che però coinvolge indistintamente tutti quanti, sono stati Taylor con 25 punti realizzati e Albizzi con 22. Il calendario prevede ora il giorno di riposo nell’ottava di campionato anche se riposo vero ci sarà visto che lunedì alle 21,15 è in programma il recupero contro Bellaria. Altra partita da vincere assolutamente.

e.d.s.