Viareggio, 19 giugno 2019 - A Temptation Island 2019 sbarca anche il viareggino Rodolfo Salemi. Lunedì 24 giugno su Canale 5, in prima serata, parte la sesta edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia. Protagoniste sono sei coppie di fidanzati (Arcangelo e Nunzia, Jessica e Andrea, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, David e Cristina) che si mettono in gioco per capire la stabilità del rapporto.

A ‘minare’ il legame e provare a far cadere in tentazione i fidanzati e le fidanzate – che alloggiano in due parti distinte dell’ormai famoso villaggio di Santa Margherita di Pula, in Sardegna - ci pensano 26 single: 13 sexy ragazze e 13 avvenenti palestrati.

Tra i fisicati che vedremo in costume da bagno c’è pure Rodolfo Salemi, il 30enne molto conosciuto a Viareggio visto il suo impegno politico. È, infatti, consigliere comunale (attualmente nel Gruppo misto) e vicepresidente Anci Giovani Toscana.

Il bel moro, però, è anche noto per la partecipazioni a ‘Uomini e donne’ come corteggiatore di Mara Fasone, lo scorso inverno. Il viareggino è rimasto un mese nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, per poi abbandonare quando si è reso conto che la scintilla con la tronista non è scattata. In tv è apparso anche nel salotto di ‘Pomeriggio 5’ per commentare le vicende della Casa del Gf 15 dove tra i concorrenti c’era il suo caro amico Matteo Gentili.

In passato è stato a lungo fidanzato con Lisa Lazzini, modella originaria di Pietrasanta (Lucca), eletta Miss Castelfiorentino 2017 e Miss Rocchetta Bellezza, in corsa per le selezioni di Miss Italia nello stesso anno. Adesso però, il viareggino è single e in cerca dell’anima gemella.