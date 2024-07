Pietrasanta, a fuoco all’esterno dell’ex inceneritore. “Non consumate frutta e verdura della zona”

Pietrasanta (Lucca), 28 luglio 2024 –Incendio a Pietrasanta, in via delle Colmate, nel piazzale di stoccaggio retrostante all’ex inceneritore di Falascaia, nella zona del Pollino. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale di Pietrasanta, i carabinieri e l’assessore ad ambiente e protezione civile, Tatiana Gliori. Le fiamme sono divampate in un ambiente circoscritto, senza interessare abitazioni o altri edifici: a fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, un cumulo di materiale accatastato.

L'Azienda Usl Toscana Nord Ovest consiglia a tutti i cittadini di non consumare verdura e frutta a foglia larga raccolte nel raggio di 500 mt dalla zona interessata. L'Arpat condurrà campionamenti e analisi approfondite delle piante e del suolo; i risultati di tali indagini saranno comunicati prima possibile e solo allora sarà possibile valutare il riutilizzo e il consumo sicuro di queste verdure e frutti.

Notizia in aggiornamento