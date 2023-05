Gigi D’Alessio gira lo spot sulla spiaggia a Forte dei Marmi

Forte dei Marmi (Lucca), 4 maggio 2023 - Quel set allestito al bagno Roma Levante non è certo passato inosservato. E neppure il suo protagonista. Il cantante Gigi D’Alessio è arrivato a Forte dei Marmi per girare lo spot targato Giochi Preziosi che verrà trasmesso il prossimo inverno (già è stato testimonial del video trasmesso nel novembre 2022). A fare gli onori di casa Gherardo Guidi, titolare dello stabilimento e conosciutissimo patron della Capannina. D’Alessio sarà uno dei volti per rilanciare il Canta Tu, simbolo per eccellenza del karaoke casalingo degli anni ’90, scelto proprio dall’imprenditore Enrico Preziosi che in Versilia è di casa da anni. E ha scelto proprio la spiaggia del Roma Levante per lo spot dell’iconico gioco in versione 2022.

Tra i protagonisti della campagna multicanale c’è il creator Mattia Stanga: per un rilancio out of the box del prodotto, Giochi Preziosi si è affidata a One Shot Group e alle sue due unit One Shot Agency e Straeasy, che hanno individuato in Mattia il creator più in linea per comunicare il prodotto in modo ironico e originale, capace di coinvolgere con leggerezza e simpatia persone di tutte le età. Altro volto selezionato per il Canta Tu è quello, appunto, del re del neomelodico D’Alessio che da martedì pomeriggio ha iniziato le riprese del video promozionale che sarà condito dal suggestivo scenario della spiaggia della Versilia.