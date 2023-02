Forte dei Marmi, malore al volante: finisce con l’auto contro la vetrata di un ristorante

L'auto finita sul marciapiede

Forte dei Marmi, 21 marzo 2023 – Un’auto che percorreva la via in direzione monti ha perso il controllo e ha invaso il marciapiede abbattendo tavoli e arredi del ristorante TeraMare. Grande spavento da parte delle persone presenti che sono accorse sentendo il grande frastuono. La paura nei primi momenti in cui è scattato l'allarme alle forze dell'ordine è stata tanta, anche perché l'orario del sinistro coincideva con l'ingresso delle vicine scuole elementari. La Polizia Municipale accorsa sul posto ha verificato che non c'erano altri coinvolti e ha svolto i rilievi di rito, effettuando tutti gli accertamenti necessari sullo stato del conducente, un 72enne residente a Forte dei Marmi Questi, ha ricevuto le prime cure del caso da parte dell'ambulanza del 118 intervenuta sul luogo del sinistro, al momento sembra potersi escludere l'abuso di alcool. Per lui, si profila una sanzione per l'omesso controllo oltre alla rifusione delle spese per i danni arrecati all'attività commerciale.