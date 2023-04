Fondazione Carnevale, Marialina Marcucci confermata presidente

Viareggio (Lucca), 22 aprile 2023 - Marialina Marcucci è stata confermata alla guida del Carnevale: il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha reso noti oggi i nomi dei componenti del Cda e del Cdi della Fondazione Carnevale e nei prossimi giorni firmerà i decreti di nomina. I nuovi ingressi sono due nel consiglio di amministrazione, Velia Chiericoni e Paride Pieraccini, e tre per il consiglio di indirizzo, Lorenzo Pagnini, Veronica Ferretti e Manuela Granaiola. Confermati poi Simi e Taccola per il consiglio di indirizzo, così come Szorenyi e Guidi per il cda.

"Con la scelta dei nuovi componenti della Fondazione si è voluto dotare gli organi societari della di nuove energie e competenze per portare avanti gli ambiziosi progetti aperti e disegnarne di nuovi - commenta il sindaco Giorgio Del Ghingaro -. Il Carnevale è una delle manifestazioni più amate dai viareggini e sicuramente una delle più conosciute a livello internazionale. Non vi aspetta un compito semplice: ma sono certo che saprete affrontarlo con entusiasmo e passione". I membri del Cda sono, oltre a Maria Lina Marcucci, Marco Szorenyi, Monica Guidi, Velia Chiericoni, Paride Pieraccini. Il consiglio di indirizzo è invece composto da Beatrice Taccola, Giampaolo Simi, Lorenzo Pagnini, Veronica Ferretti e Manuela Granaiola.

Maurizio Costanzo