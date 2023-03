Un aereo tra le onde: yacht rivoluzionario nasce a Viareggio. Lusso e super tecnologia

Il super yacht Codecasa

Viareggio, 14 marzo 2023 – Un aereo che naviga non ce l’ha mai avuto nemmeno James Bond. La barca nata dalla mente frizzante di Fulvio Codecasa rivoluzionerà l’idea stessa del megayacht. "Jet 2020" è in avanzatissimo stadio di progettazione, l’imprenditore sta rifinendo i dettagli col grande architetto Tommaso Spadolini, e come al solito Codecasa lo metterà in cantiere autofinanziandolo. Ibrahimovic si regala un super yacht della Benetti Una scommessa da 80-90 milioni di euro per un magnate che potrà solcare gli oceani con la comodità di un jumbo personale. Al primo sguardo il Jet 2020 sembra proprio un aereo che galleggia: la prua è il muso di un velivolo di linea, ma l’ispirazione è venuta dalla torre radar degli Awacs. L’idea è stata una visione di Fulvio Codecasa: "Ero in vacanza e vedevo questi aerei meravigliosi. Ho pensato: perché non li facciamo navigare? Ho preso carta e matita e ho disegnato uno schizzo. Poi ho chiamato l’architetto Spadolini". Il progetto, come s’intuisce da quel 2020 dopo il Jet, è stato un po’ ritardato dal Covid. Ma ora sta decollando, e in due versioni. Al top il 70 metri, che costerà 80-90 milioni, accessibile a non più...