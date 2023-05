Orgoglio Viareggio, lo yacht “Unknown” di Benetti vince l’Oscar della nautica

Viareggio, 22 maggio 2023 – Il superyacht Benetti “Unknown” è stato premiato a Istanbul, alla 18esima edizione del Boat international World superyacht awards, gli Oscar della nautica.

L’Oasis 34 metri di Benetti ha ricevuto il premio come miglior motoryacht nella categoria “Displacement motor yachts 499gt and below, 30m to 39.99m” per essere, così la giuria, “uno yacht ottimamente costruito, all'avanguardia, e che, in dimensioni compatte, racchiude caratteristiche straordinarie”.

Lo rende noto il cantiere di Viareggio secondo cui le “chiavi del successo di questo 34 metri sono da ricercare sia nello stile e nelle linee eleganti come anche nelle soluzioni originali e innovative, che gli studi di architettura Rwd, tra i più rinomati studi di design nautici a livello internazionale, e Bonetti & Kozerski, importante studio di architettura newyorkese, hanno realizzato per trasmettere un senso di libertà, convivialità e un lifestyle”.

La premiazione

"Unknow”, si afferma ancora da Benedetti, è “un'ulteriore conferma della leadership dell'azienda a livello internazionale e un importante riconoscimento per le risorse investite in tecnologia e innovazione. Un concept dalla forte carica innovativa che, grazie all' l'Oasis Deck, ha soddisfatto appieno le esigenze degli armatori alla ricerca di una più intima relazione con il mare e che ha permesso all'Oasis 34m di trionfare nella propria categoria del Boat international World superyacht awards 2023”.