Ornella Vanoni in vacanza a Forte dei Marmi

Forte dei Marmi, 4 luglio 2023 – La signora della canzone italiana in relax in Versilia. Ornella Vanoni ha trascorso le sue vacanze a Forte dei Marmi e si è concessa un bagno in piscina al Maitò Beach in compagnia di alcuni amici, ultimo vip in ordine di tempo tra i tanti che frequentano la struttura.

Un passaggio veloce per la cantante che non è presenza così consueta in zona. Con costume intero nero ha trascorso del tempo nella frescura della nuova area luxury relax del Maitò e poi si è concessa un po' di tintarella fino al tramonto. Il complesso del Maitò dal 1960 tra l'altro nelle ultime settimane è quello più frequentato dalle star (come l'attore Leonardo DiCaprio per ben due volte a cena al ristorante con Tobey Maguire) e presente nei post Instagram di personaggi noti e influencer.