Zucconi benedice il Giro "È molto più di una corsa Un volano per il turismo"

Anche l’onorevole di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi (in foto) benedice il Giro d’Italia, che oggi correrà a Viareggio l’ultimo chilometro della decina tappa. "La corsa ciclistica, fra le più importanti al mondo – dice Zucconi –, non è soltanto una competizione sportiva con una storia di ormai 106 anni, ma anche un grande volano per il nostro turismo, vetrina perfetta per raccontare l’Italia al mondo". Sono stimati infatti circa 11 milioni di spettatori lungo il percorso, dei quali il 25% si fermerà almeno per una notte fuori casa, mentre tra giornalisti e fotografi gli accreditati saranno più di duemila, con un’audience che supera i 750 milioni di spettatori in 200 Paesi collegati.

"Essere città di tappa è inoltre un affare importante anche a livello locale – prosegue l’onorevole di Fd’I –. Si calcola un giro d’affari che si aggira tra i 400 e i 600mila euro, spesso in un momento dell’anno considerato di bassa stagione, a fronte di un investimento da parte dei comuni interessati di una cifra tra i 70 e i 200mila euro. Non dimentichiamoc poi che il ciclismo è uno sport sano e salutare, motivo per cui piace sempre più l’idea del cicloturismo in tutte le sue varianti. Insomma, viva il ciclismo, Viva il Giro d’Italia e tutti gli appassionati di questi bellissimo sport, grazie al quale Viareggio e la lucchesia appariranno al mondo in tutto il loro splendore".