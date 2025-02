White Alabama. Dagli Usa il ponte con Pietrasanta

E’ partita la manifestazione di interesse per artisti e artigiani locali per partecipare al “Sylacauga Magic of Marble Festival”, evento dedicato alla scultura in calendario dal 1° al 12 aprile in Alabama, Stati Uniti. Dal 2009 la rassegna è il ponte tra la Piccola Atene e Sylacauga, celebre per il marmo “Alabama White”: ogni anno un artista pietrasantino è selezionato come “ambasciatore” e “mentore” per partecipare al festival dove realizza un’opera per la collezione permanente della B.B. Comer Memorial Library, la biblioteca pubblica di Sylacauga dal 2005 nel Registro nazionale dei luoghi storici.

Nel 2024 fu Desirée Pucci, scultrice pietrasantina diplomata all’Istituto d’Arte “Stagio Stagi”, l’inviata “speciale” in Alabama dove realizzò “Rebirth 2024_Calla Lilies”, composizione di calle in marmo bianco, fiore simbolo della vita (nella foto). L’artista scelto sarà ospitato gratuitamente dagli organizzatori del festival e avrà l’opportunità di presentare la attività e promuovere Pietrasanta in istituzioni culturali dell’Alabama tra cui Montgomery, Auburn e Birmingham.

Per candidarsi è richiesta esperienza documentata nella lavorazione del marmo con strumenti tradizionali e ad aria compressa, conoscenza dell’inglese e presentazione del progetto grafico dell’opera da fare al festival preferibilmente in formato tridimensionale. Le domande si devono inviare entro le 12 di lunedì 24 febbraio utilizzando esclusivamente il modulo predisposto; il documento può essere trasmesso via pec, all’indirizzo [email protected] o inviato per posta ordinaria, in busta chiusa all’indirizzo “Comune di Pietrasanta - Uffici Culturali, via Capriglia, 17”.