Weekend all’insegna dei libri e del divertimento

Una due giorni per grandi e piccini. La sezione Ragazzi della biblioteca cittadina oggi alle 16.30 ospita le letture “a bassa voce” di “Nati per Leggere”, il programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età

prescolare. Nelle sedi espositive del centro storico proseguono le mostre “Fusionismo. Arte dei Due Mondi” nella Sala del San Leone, “Driftwood Art. La seconda vita dei legni alla deriva” in sala delle Grasce e “Africa Tunes” la collettiva di artisti africani all’interno della chiesa e nelle sale del chiostro di Sant’ Agostino. Dalle 15 in piazza Matteotti, via Provinciale Vallecchia,

via San Francesco e via Marconi, secondo corso del Carnevale Pietrasantino.