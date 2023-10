Voucher sport per i minori ucraini

Pubblicato bando “Voucher Sport” per l’assegnazione di un contributo economico finalizzato a consentire ai minori ucraini, in possesso di permesso di soggiorno per protezione temporanea, domiciliati nel Comune o frequentanti le scuole di Forte dei Marmi, di frequentare e iscriversi a corsi o attività sportive a pagamento, di durata continuativa, tenute da associazioni o società sportive dilettantistiche, da federazioni, da enti di promozione sportiva o da associazioni riconosciute dal Coni o dal Cip. Possono presentare domanda i genitori o tutori di minori appartenenti a nuclei familiari con Isee in corso di validità non superiore a 20mila euro; L’importo del rimborso è di 200 euro per ogni minore iscritto allo svolgimento di un’attività sportiva e verrà versato direttamente alle associazioni o società sportive presso cui il minore ammesso al contributo avrà effettuato l’iscrizione. La domanda d’ammissione dovrà essere presentata entro il giorno sabato 21 ottobre all’ufficio protocollo e saranno ammesse domande sino ad esaurimento delle risorse disponibili (2mila euro). Info: 0584280264280221