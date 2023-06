Volontariato e inclusività Disabili ai bar delle sagre

Nel valutare l’importanza delle tante sagre e feste estive che ogni anno animano il territorio di Massarosa, l’accento non può che ricadere sul ruolo sociale che queste manifestazioni rivestono. È proprio dalle tordellate, dalle rosticciane e dalle bruschette, infatti, che le associazioni di volontariato massarosesi traggono linfa per le loro attività. In un territorio a forte vocazione come quello massarosese, l’energia dei volontari è sempre presente. Ma detto volgarmente, senza lilleri un si lallera. E i lilleri si recuperano con le sagre.

Nell’ottica dello spirito solidale e dunque inclusivo di queste kermesse, anche per il 2023 è stato attivato il progetto d’inclusione "SpecialmenteBarman": si tratta di un progetto che vede istruttori qualificati della Federazione Italiana Barman, giovani ragazzi delle scuole alberghiere e non, ma soprattutto giovani con certificazioni di disabilità, fianco a fianco a gestire a livello di squadra il servizio bar alle le sagre organizzate alla Gulfa nei mesi di giugno e agosto.

Questa iniziativa, che si è sviluppata negli ultimi tre anni, è patrocinata da Federazione Italiana Barman e sostenuta da alcune aziende del territorio che forniscono a loro modo un supporto. "Siamo molto onorati del supporto degli istituti scolastici e della fiducia dimostrata dalle famiglie che ci affidano i loro figli con entusiasmo – spiega Federico Salvetti, segretario nazionale della Fib –; inoltre, ci emoziona ogni volta sentirci ringraziare per quello che facciamo con orgoglio e passione. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che credendo nella bontà del progetto, in piena estate, a titolo di volontariato, sacrificano riposo e famiglia".

Il progetto funziona e con la giusta sinergia, potrebbe viaggiare col vento in poppa. "Come tutti i progetti e le attività, questo impegno è gravoso sotto molti punti di vista – spiega il presidente dell’associazione SpecialmenteBarman Tommaso Losavio – e seppur noi lo facciamo con immenso entusiasmo, avremmo il piacere che esso raggiungesse maggiormente aziende e privati che credendo in SpecialmenteBarman ci dessero il loro supporto. Invitiamo quindi tutti a visitarci e bere qualcosa di qualità al nostro bar, dove verrete serviti con professionalità e passione da chiunque si trovi di fronte a voi".

DanMan